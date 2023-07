„One Drawing a Day“ – Boris Krivec

Foto: @boris.krivec

Auf Facebook entdeckten wir die Zeichnungen von Boris Krivec. Und fragten bei dem Hamburger Künstler nach.

Seit wann widmest du dich der Zeichenkunst? Nach Jurastudium, Dissertation und 17 Jahren Gastronomie im eigenen Restaurant, war es an der Zeit, dem Leben eine vernünftige Richtung zu geben. Und was bietet sich da mehr an als das Zeichnen? Der Pride Month war eine schöne Gelegenheit, sich der Aufgabe zu stellen. Eine Zeichnung pro Tag. Das war eine Herausforderung, hat aber großen Spaß gemacht.

Am liebsten Männerporträts? Gerne Männerporträts …

Woran arbeitest du gerade? Eine Sammlung von Zeichnungen von Personen/Dingen, die mein Leben in irgendeiner Art berührt haben. Auch wieder als kleine Herausforderung. Eine Zeichnung pro Tag.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/boris.krivec