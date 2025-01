Open Call für „The Male Figure 2025“

×

Du kannst mitmachen! Egal, ob du malst, zeichnest, fotografierst oder Skulpturen und Plastiken erschaffst, du kannst dich bei der Kunstbehandlung in München bewerben, um bei der traditionellen Ausstellung „The Male Figure“ mitzumachen.

Bereits seit 15 Jahren stellt die queere Münchner Galerie den Mann ins Zentrum einer jährlichen, international beachteten Gruppenausstellung. Wir gratulieren hiermit zum Jubiläum! „Zum Konzept gehört, dass sich zu bekannten Künstlern der Galerie, die zum klassischen Thema Männerbilder arbeiten, immer wieder neue Talente gesellen und damit neue Sichtweisen auf dieses Teilgebiet der figurativen Kunstwelt bei einem sehr diversen Publikum ermöglicht werden“, verrät die Galerie dazu schriftlich auf Social Media. „Die Annäherung an das Männliche erfolgt künstlerisch sehr individuell, persönlich, oftmals kritisch, aber bisweilen auch humorvoll. Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen zeigen eine große Vielfalt an Arbeitstechniken und Stilen, darunter Akt- und Porträtmalerei, Studien, Pop-Art, Abstraktion und Fotorealismus. Für die Ausstellung im Frühjahr 2025 lädt die Galerie eine*n Künstler*in ein, sich an der Gruppenausstellung mit bis zu fünf Werken zu beteiligen.“

Was kann #mensch einreichen? „Arbeiten, die auf das Thema Bezug nehmen und mit den Darstellungsformen der bildenden Kunst experimentieren“. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich per E-Mail bis 16. Februar 2025 an tmf@kunstbehandlung.com

Bitte beachten: Die Unterlagen sind vorzugsweise als zusammenhängendes PDF mit einer maximalen Dateigröße von 10 MB einzusenden. Die Einreichung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Nur vollständige Einreichungen werden akzeptiert. Bitte denke an folgende Informationen / Unterlagen: Fotografien von maximal fünf Werkbeispielen als Bild mit Titel, Entstehungsjahr, Technik, Maße und Kurzbiografie, deinen Name (ggf. Künstlername), Kontaktdaten, Website und Social-Media-Links.

