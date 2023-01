„Other Places“ – Christopher Winter im Kino International

× Erweitern Bild: Christopher Winter, Foto: M. Rädel Other Places im Kino International

Christopher Winter, Kino International

Christopher Winter und das denkmalgeschützte einstige DDR-Premierenkino an der Karl-Marx-Allee gehören einfach zusammen. Schon oft präsentierte der international erfolgreiche britische Maler und Wahlberliner hier seine Kunst. Heute Abend eröffnet er um 20 Uhr zusammen mit der Leo Kuelbs Collection die Ausstellung „Other Places“.

Schriftlich verraten die Veranstalter*innen mehr über das Happening: „Other Places bringt Ideen von Ort und Raum zusammen, sowohl in unseren Köpfen als auch physisch. Eine Gruppe internationaler, in Berlin ansässiger Künstlerinnen und Künstler wurde gebeten, ihre eigenen Vorstellungen von Ort zu reflektieren. Dies ist umso ergreifender in einem Kino, das in einem Land gebaut wurde, das es nicht mehr gibt.“

Die spannende Gruppenausstellung „Other Places“ nutze „die außergewöhnliche Architektur des KI als Einstiegspunkt, um alternative Manifestationen abstrahierter Ideen von Raum und Ort zu erforschen.“ Die Veranstalter*innen versuchen, die Innen- und Außenwelten „umzudrehen und zu falten“, um verborgene Sichtweisen zu enthüllen. „Gemälde, Installationen und skulpturale Arbeiten werden strategisch in der Lobby des Kinos und der berühmten Panorama Lounge platziert, während im fabelhaften Kino selbst ein Kurzfilmprogramm mit einigen der besten Videoschaffenden Berlins gezeigt wird. Im physischen Raum werden die architektonischen und filmischen Arbeiten der Bildhauerin Tracey Snelling und die betörenden Gemälde von Christopher Winter gezeigt, die sich mit anderen Welten und Inseln des Geistes auseinandersetzen. Römer + Römer zeigen ihre malerischen Gemeinschaftsarbeiten alternativer Festivals und temporärer Happenings.“ Das Happening „Other Places“ im KI setzt aber auch auf Videokunst, so werden Werke von Almagul Menlibayeva, Sarah Oh-Mock, Tracey Snelling mit Arthur Debert, Constantin Hartenstein, Amir Fattal, Julia Obst und Vadim Schäffler zu sehen sein. Der Himmel ist grau, es regnet, Berlin zeigt sich heute von seiner „Gotham City“-Seite, ein wunderbarer Tag, um in die bunte und queere Kunstwelt einzutauchen!

4.1., Leo Kuelbs Collection und Christopher Winter „Other Places“, Kino International, Karl-Marx-Allee 33, U Schillingstraße, 20 Uhr, www.leokuelbscollection.com/other-places