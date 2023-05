Ottobeuren: Kunstgenuss in malerischer Landschaft

× Erweitern Foto: Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth in Ottobeuren (c) Touristikamt und Kultur Ottobeuren

Foto: M. Rädel Die berühmte Basilika St. Alexander und St. Theodor des benediktinischen Klosters Ottobeuren prägt den Ort

Ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Heimatfilmkulisse, Berge und Entschleunigung, prächtige Kirchenbauten und ein wunderschöner Ortskern samt einladender Restaurants. Aber auch modernste Kunst und Klassiker des 20. Jahrhunderts.

Seit dem 6. Mai erfreut hier eine Friedensreich-Hundertwasser-Ausstellung. Bis zum 22. Oktober kann #mensch bei „Im Einklang mit der Natur“ im „Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth in Ottobeuren“ die wegweisende und auch architektonisch umgesetzte Kunst des Malers genießen.

„Vielfalt statt Monotonie“, das war das Motto des Umweltschützers und Avantgardisten. Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000) setzte sich für organische Formen in der Architektur und Kunst aus, setzte auf begrünte Dächer und warb für menschen- und naturgerechteres Wohnen. Und er war ein Künstler von Weltrang, der international inspirierte. Seine Kunst ist nun im im – sehr, sehr modernen und schönen – „Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth in Ottobeuren“ zu erleben. Wer seinen Geist anders erweitern will, die / der ist hier auch richtig: Zwei Pilgerwege, der Jakobsweg in Bayerisch-Schwaben und der Crescentia-Pilgerweg, kreuzen sich genau hier im schönen Ottobeuren. www.ottobeuren.de, www.mzk-diku.de