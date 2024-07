PARIS: Pierre et Gilles – „Nuit Électrique“

×

× Erweitern Foto: © Courtesy des artistes et TEMPLON, Paris - Brussels - New York Pierre et Gilles: „Over the Rainbow (Nassim Guizani et Lukas Ionesco)“, 2023, photographie imprimée par jet d’encre sur toile et peinte dans un cadre réalisé par les artistes, 158 × 116 cm

Expand Foto: © Courtesy des artistes et TEMPLON, Paris - Brussels - New York Pierre et Gilles: „Vive la retraite (Autoportrait - Pierre et Gilles)“, 2024, photographie imprimée par jet d’encre sur toile et peinte | Ink-jet photograph printed on canvas and painted 106 × 146 cm — 41 3/4 × 57 1/2 in (encadré | framed)

Endlich eine neue Werkschau der beiden international gefeierten Künstler Pierre et Gilles. Natürlich in Paris, natürlich elektrisierend. Und so heißt die Ausstellung dann auch: „Nuit Électrique“.

Es sei eine „explosive und sinnliche“ Ausstellung, zudem die erste, die Pierre et Gilles in den letzten zwei Jahren neu produziert haben. Die Bildsprache der Kunstwerke, die in „Nuit Électrique“ ausgestellt werden, zeichnet sich durch einen radikalen Aufbruch aus: Die ohnehin schon immer wichtige Arbeit mit Lichtquellen wird durch ein subtiles Spiel von Neonlichtern noch weiter vertieft. Entwickelt worden sei diese Technik von Fotograf Pierre und Maler Gilles im Keller ihres Ateliers.

„Von Anfang an taucht der Besucher in ein ebenso funkelndes wie schwindelerregendes nächtliches Universum ein. Leuchtstoffröhren in Form von Regenbögen, E-Gitarren, Musiknoten und sogar ein glamouröser Nachtklub sind durch die chimären Kulissen gewoben“, so das Team der Galerie dazu vorab. „Mit ihren neuen Gemälden, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind, machen sich die Künstler einen Spaß aus ihrem Status als Ikonen und schaffen eine Galerie nächtlicher und ausgefallener Porträts.“ Schon seit 1976 entführen Pierre et Gilles in Traumwelten, scheuen sich aber nicht, auch ernste Themen wie Krieg und Umweltverschmutzung, Homophobie und Rassismus zu thematisieren. 2024 nehmen sie uns mit in eine elektrisierende Nacht … Hintergrundwissen: 1983 hatten die beiden französischen Queers ihre erste Ausstellung in der Galerie Texbraun in Paris, es folgte eine Weltkarriere, sie selbst wurden zu Legenden. Das Paar entführt mit seinen Bildern in eine andere Welt, die beiden Künstler stilisieren die Abgebildeten zu Heiligen, Ikonen oder Fabelwesen. Nicht nur schöne Jungs, auch Stars wie Madonna, Jeff Stryker, Amanda Lear, Kylie Minogue, Karl Lagerfeld, Mireille Mathieu und Marc Almond. Und Pierre et Gilles sorg(t)en fast immer für LGBTIQ*-Sichtbarkeit. Merci pour tout!

3.9. – 19.10., Pierre et Gilles: „Nuit Électrique / Electric Night“, Galerie TEMPLON, 28 rue du Grenier-Saint-Lazare, Paris, www.templon.com

× Erweitern Foto: © Courtesy des artistes et TEMPLON, Paris - Brussels - New York Pierre et Gilles: „Let's Party (Antoine Rigolot)“, 2023 photographie imprimée par jet d’encre sur toile et peinte | Ink-jet photograph printed on canvas and painted, 115 × 142 cm — 45 1/4 × 56 in (encadré | framed)

× Erweitern Foto: © Courtesy des artistes et TEMPLON, Paris - Brussels - New York Pierre et Gilles: „Fuck (Jonah Almost)“, 2023, photographie imprimée par jet d’encre sur toile et peinte | Ink-jet photograph printed on canvas and painted, 133 × 106 cm — 52 1/4 × 41 3/4 in (encadré | framed)

