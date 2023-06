Nachgefragt bei Piero Morelli: „Kunst muss ein Skandal sein“

×

Foto: Davide Casagrande

Der Schauspieler, Theaterregisseur, Dramatiker, Schriftsteller und Lehrer Piero Morelli hatte etwas Zeit für uns – und für ein schriftliches Interview.

Den eigenen Körper zu zeigen, ist Teil deines Berufs, oder? Als Schauspieler habe ich mich dafür entschieden, gesehen zu werden. Es hat mir immer Freude gemacht. Ich denke, alle Künstler sind geborene Exhibitionisten. Es ist nichts Falsches daran, sich zu zeigen. Wichtig ist nur, wie man es macht.

Du arbeitest gerne mit Fotograf*innen zusammen. Ich mag es, fotografiert zu werden. Die Präsenz in Social Media ist wichtig, da man so viele gute Fotografen oder Maler kennenlernt. Manchmal schicke ich ihnen Bilder und frage sie, ob sie mit mir zusammenarbeiten möchten, manchmal fragen sie mich an.

Welche Künstler*innen inspirieren dich? In Sachen Literatur: Meine Lieblingsautor*innen sind William Shakespeare, Oscar Wilde und Virginia Woolf. Unter den Italienern bevorzuge ich Giovanni Boccaccio und Giacomo Leopardi; wenn ich über Kunst im Allgemeinen spreche, mag ich die antike griechische Kunst, Caravaggio und den italienischen Barock, die Belle Epoque, die Expressionisten, Yves Klein, aber ich bin auch ein großer Fan von Keith Haring. Ich trage viele Kleidungsstücke mit seinen Graffiti. In der Musik mag ich sehr viele Künstler*innen, weil ich ein intensiver Zuhörer bin, von Beethoven über Chopin, die elisabethanische Musik bis hin zu Prince, Kate Bush, Madonna, Elton John, Ed Sheeran, Jamie Cullum und so weiter …

Stichwort Erotik. Kunst ist Leben. Und das gilt auch für Sex und Sexappeal. Aber vor allem muss Kunst die moralischen Grenzen überschreiten. Kunst muss ein Skandal sein. Weil es darauf abzielt, die Gemüter zu provozieren. „Kunst ist schön oder hässlich und hat nichts mit Moral zu tun“, sagte einst Oscar Wilde. Wahre Worte.

*Interview: Michael Rädel

