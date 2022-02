Pierre et Gilles in Stockholm

× Erweitern Bild: Pierre et Gilles „De l’Atlantide au Pacifique“ Ein Ausschnitt aus einem der Werke des legendären Paares

Bild: Pierre et Gilles „La prière au Moussaillon“

Schwedens wunderschöne Hauptstadt wird noch schöner, heute eröffnet dort die Ausstellung „Troubled Waters“ von Pierre et Gilles im „Spritmuseum“.

Bis zum 8. September haben Kunstinteressierte und Kitschliebende die Möglichkeit, in der skandinavischen Monarchie in die stürmischen Wasser des französischen Liebes- und Künstlerpaares einzutauchen.

Über die Ausstellung verrät das Team des Museums: „Für Troubled Waters haben die Künstler die alte Hafenkulisse rund um das Spritmuseum aufgegriffen. Dem romantischen Bild des Meeres, des Hafens und des Segellebens wird der Raubbau unserer Zeit gegenübergestellt, der alle Meereslebewesen auszurotten droht.“

Fotograf Pierre und Maler Gilles entführen mit ihrer weltbekannten Kunst in eine andere Welt. Seit 1976 steht das Werk von Pierre et Gilles für das inszenierte Porträt mit einer gewollten Überfrachtung. Die idealisierende Glätte rückt die bemalten Fotografien für manche Betrachter in die Nähe von Kitsch. Die beiden Franzosen stilisieren die Abgebildeten zu Helden, Götzen oder Fabelwesen – nicht nur schöne Jungs, auch Stars wie Madonna, Jeff Stryker, Amanda Lear, Kylie Minogue und Marc Almond. spritmuseum.se/en