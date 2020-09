Am Donnerstag: Pierre et Gilles

× Erweitern Bild: Pierre et Gilles „La pêche miraculeuse (Pierre et Filip)“, 2019, Œuvre unique, © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Bild: Pierre et Gilles „Bonjour Pierre et Gilles“ 2020, © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Donnerstag um 17:30 Uhr enthüllt das schon jetzt – zu Lebzeiten – legendäre Künstlerpaar neue Werke in der Galerie Templon in Paris: Die Ausstellung „Motionless Wanderings“ eröffnet.

Seit den 1970er-Jahren inszenieren Fotograf Pierre und Maler Gilles makellose Menschen und weltbekannte Persönlichkeiten wie die „Queen of Pop“ Madonna, die queere Disco-Diva Amanda Lear, Australiens Popperin Kylie Minogue, Pornostern Jeff Stryker, Punk-Heldin Nina Hagen oder auch Modelegende Karl Lagerfeld und Eurodancer Stromae. Ihr Stilmittel ist die Ikonisierung. Durch viel Pathos, Kitsch und Referenzen an große Meister werden die Fotografien zu Gemälden, nicht bleibt dem Zufall überlassen, alles ist schön – auch das Leid.

Pierre et Gilles verschließen sich nicht den ernsten Themen, setzen diese in ihren Werken aber so um, dass man sie ohne Gräuel, aber nicht ohne dann danach darüber nachzudenken, betrachten kann. Zum Beispiel die Verschmutzung der Ozeane.

Bild: Pierre et Gilles „La reine des océans (Adèle Farine)“, 2020, Œuvre unique, © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Die hier zu sehende Sammlung äußerst unterschiedlicher Porträts wird von einer Botschaft durchdrungen, die beide Künstler beschäftigt: der Schutz der Umwelt. Pierre et Gilles haben beschlossen, in der Ausstellung Werken zu zeigen, die sich mit den Ozeanen und der zunehmend bedrohten Unterwasserwelt beschäftigen. Mit Müll, der an den Stränden von Le Havre, Gilles' Heimatstadt, gesammelt wurde, schufen sie fantastische Szenen in verwunschenen Königreichen tief unten in den Meeren. Die wunderschönen Ergebnisse zeigen die beunruhigende Veränderung, die die Welt durchmacht. Ohne Anklage. Mit trauender Schönheit.

Im Mittelpunkt ihres künstlerischen Outputs steht immer der Mensch. Jedoch nicht losgelöst von seiner Umgebung, sondern im glamourösen und Austausch mit der ihn umgebenden – auch darbenden – (Märchen-)Welt. Bis Ende Oktober ist die Ausstellung „Motionless Wanderings“ in Paris zu erleben.

10.9. – 24.10., Pierre et Gilles „Motionless Wanderings“, Galerie Templon Paris, 30 rue Beaubourg, 75003 Paris, Di – Sa 10 – 19 Uhr, Vernissage 10.9. 17:30 Uhr, www.templon.com

Dieses großartige Musikvideo schufen einst Pierre et Gilles ...

