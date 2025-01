„Polaroids“ – Helmut Newton Foundation

× Erweitern William Wegman: Ohne Titel, 1988 (Polacolor 20 x 24), © William Wegman, Courtesy OstLicht Collection, Vienna

Museum für Fotografie

Bilder, die sofort genutzt werden können, das war im 20. Jahrhundert etwas ganz Besonderes. Und der erfolgreichste Hersteller der Technik dazu wurde zum Synonym dieser Art der Kunst, freilich war es nicht immer Kunst, was wir hier sehen dürfen aber schon. Immerhin ist es eine Ausstellung der Helmut Newton Foundation (Jebensstraße 2) in Berlin.

Die Ausstellung „Polaroids“ eröffnet am 6. März um 19 Uhr und ist dann bis zum 27. Juli geöffnet. Ausgestellt werden hier direkt am Bahnhof Zoo Kunstwerke von so unterschiedlichen Künstler*innen wie Lucien Clergue, Barbara Crane, Alma Davenport, Toto Frima, Maurizio Galimberti, Luigi Ghirri, Erich Hartmann, Arnold Newman, Charles Johnstone, Marike Schuurman, Stephen Shore, Jeanloup Sieff, Pola Sieverding, Christer Strömholm, Oliviero Toscani und natürlich Helmut Newton **. Diese Gruppenausstellung sollte #mensch sich nicht entgehen lassen!

** Der gefeierte Künstler Helmut Newton, am 31.10.1920 als Helmut Neustädter in Berlin geboren, am 23.1.2004 in Los Angeles verstorben, ist einer der wichtigsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Von ihm in Szene gesetzt wurden Weltstars wie Salvador Dalí, Andy Warhol, David Lynch sowie Isabella Rossellini und David Bowie, bekannt wurde er durch seine Arbeit für das Magazin VOGUE. www.helmutnewton.com

Pola Sieverding: Valet # 1 1, 2014

