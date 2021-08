Prachtburschen von Eric Lanuit

× Erweitern Fotos: Eric Lanuit

Foto: Eric Lanuit

Seit 2013 lebt und arbeitet der 1965 in Paris geborene Fotograf Eric Lanuit in Lyon, Frankreich. Erfolgreich ist er aber international und so wundert es auch nicht, dass der Künstler mit der Kamera ab nächsten Mittwoch in Spanien, im Partyort Sitges ausstellt.

Ab dem 18. August sind seine erotischen Kunstwerke im (schwulen!) ELITE HOTEL mitten in der Altstadt des Urlaubsortes zu bewundern. Leder-Machos, verträumte Bartkerls, tätowierte Testosteronbomber und auch drahtige Sportler, Eric Lanuit inszeniert in seiner Ausstellung „MEN GALORE“ fast jede schwule Stereotype meisterhaft.

× Erweitern Foto: Eric Lanuit Ganz klar ist Eric Lanuit von der Kunst der alten Meister beeinflusst. Renaissance-Einflüsse oder auch antike Erotik sind nicht von der Hand zu weisen, trotzdem verharrt er nicht in vergangenen Zeiten.

www.ericlanuit.fr