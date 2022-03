Pralle Ansichten aus Fellbach

× Erweitern Fotos: Linsengericht-Fotografie c/o Fabian Fess

Als Linsengericht Fotografie arbeitet Fabian Fess erfolgreich (nicht nur) in Baden-Württemberg als Fotograf. „Be yourself – sei du selbst“, das ist sein Lebensmotto, das inszeniert er auch mit prominenten Influencern wie Mitch Bo vom Bodensee. Wir fragten nach.

Wann hast du denn mit der Fotografie begonnen?

Soweit ich mich erinnern kann, kam ich sehr früh mit der Fotografie in Berührung. In meiner Familie wurden immer Fotos gemacht. So richtig mit der Fotografie habe ich jedoch erst im Jahr 2000 begonnen, als ich meine erste analoge Kamera bekam. Dann folgte von 2007 – 2013 nebenberuflich mein Studium zum Fotodesigner und Medientechniker. In dieser Zeit lernte ich den Umgang mit der Kamera noch intensiver.

Seit wann arbeitest du mit Models?

Seit 2008 begann ich mit den Models zu arbeiten. Mein Beruf brachte es mit sich, dass ich mit sehr vielen Menschen in Kontakt kam, die gerne für mich Model stehen wollten. Zur Männerfotografie kam ich jedoch erst durch einen meiner Schüler, der Bodybuilder war und Bilder von sich haben wollte. Diese Aufnahmen machten so die Runde, dass sich mit einem Mal viele Männer bei mir meldeten. Das Model _freshdax_ lernte ich beispielsweise auf Model-Kartei kennen. Die Zusammenarbeit mit ihm ist einfach toll.

Wie findest du sie?

Ich finde die Models im Grunde überall. Sowohl in den Social Media und auch auf der Straße. Inzwischen kommen viele Models aber auch zu mir und fragen nach einem Termin.

Was macht ein Bild für dich erotisch?

Mein Leitbild lautet: „Be yourself“ ... Damit beginnt für mich schon die Grundlage, um jemanden erotisch abzulichten. Ausdruck, Pose und Lichteinstellungen runden die Stimmung, die auf dem Bild erzeugt werden, ab.

Was magst du besonders an der Aktfotografie?

Tatsächlich finde ich Aktfotografie insofern spannend, wenn sie bei dem Betrachter Kopfkino auslösen, obwohl nicht wirklich alles zu sehen ist. Das Prinzip „weniger ist mehr“ zieht sich durch meine ganze Arbeit und das macht die Aufnahme meiner Meinung nach spannender.

*Interview: Michael Rädel

Über seinen Namen verrät er auf seiner Homepage zudem: „Für einen Schwaben gibt es nichts Leckereres als das schwäbische Nationalgericht Linsen und Spätzle mit Saiten. Sprich, der Name ist ein Synonym für meine Herkunft. Wenn man fotografiert, schaut man durch eine Linse. Sprich, der Name ist ein Synonym für meine Kamera. Die beim Shooting gemachten Bilder zu präsentieren, kommt dem Anrichten eines leckeren Gerichtes gleich. Sprich, der Name ist ein Synonym für gute Bilder.“

linsengericht.jimdofree.com, www.instagram.com/linsengericht.foto.stuttgart, Model: www.instagram.com/_freshdax_

