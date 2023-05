prideART sucht Künstler*innen

× Erweitern Foto: Romain Berger „Le marin“, 2019, www.romainberger-photography.com Romain Berger ist dabei

Foto: M. Rädel Irrenhouse Die Ausstellung will die Vielfalt der Community zeigen. Hier siehst du Dragqueen Amy Strong

Für die geplante Ausstellung in The Knast in Berlin namens „New Future in Queer Photography“, die vom 11. bis 13. August die LGBTIQ*-Community und deren Freund*innen begeistern soll, werden noch Kreative gesucht, die ihre Werke einreichen wollen.

Via Social Media wandte sich Maler, Kurator und Fotograf Lars Deike von prideART an uns: „Neue Einflüsse in der queeren Fotografie. Wir laden dich herzlich ein, bei unserer Ausstellung dabei zu sein: Erstmalig widmen wir uns ausschließlich Fotograf*innen und ihrer Kunst. Welche neuen Entwicklungen gibt es?“ Ein großes und weites Feld, das dem Publikum gezeigt werden will.

Mit bei „New Future in Queer Photography“ dabei ist übrigens auch der französische Künstler Romain Berger: „Als offen queerer Künstler versuche ich auf meine Art den Geist zu erweitern, indem ich Männer zeige und sie sexualisiere. Ich greife gerne die Stereotypen der schwulen Kultur auf, die ich aber umlenke, um diese Welt ins Licht zu rücken, das, was besser als auch das, was schlechter ist (Einsamkeit, Oberflächlichkeit, Überkonsum, Gewalt, Sucht, Sex, Politik ...) zu zeigen. Meine Charaktere sind marginalisiert, ausgeschlossen oder diskriminiert (Schwule, Frauen, Transgender, Dragqueens ...).“. Queere Künstler*innen, die mitmachen wollen und ihre neue Kunst bei prideART zeigen wollen, können hier bis zum 20. Juni bis zu sechs Bilder online einreichen: GimmeGimmeGimme. www.prideart.eu