Queer Russia: Alex Fenty

Schon mit zwei Fotostrecken räumte dieser mutige Queer aus St. Petersburg in Russland bei uns online ab. Höchste Zeit, etwas mehr über ihn zu erfahren.

Was liebst du an der Fotografie? Fotografie ist mein Leben. Ich liebe es zu fotografieren und die wunderbarsten Dinge in einem Menschen zu öffnen. Sie zeigt die innere Welt und wie einzigartig und erstaunlich jeder Mensch sein kann. Ein Foto kann das Leben eines Menschen verändern, indem es ihm Selbstvertrauen und Glauben an sich selbst gibt. Jeder Mensch ist auf seine Weise besonders.