Berlin Art Week: Queerness in Photography

Foto: Walter Pfeiffer, Untitled, 1974–2019 © Walter Pfeiffer . Courtesy the artist and Art + Commerce

Foto: Anonymous, Mrs. Kerr, Schlatter, Sallars and Bentzinger, USA, ca. 1910. Sébastien Lifshitz Collection

Das Team von C/O Berlin lädt ab dem 16. September ein, nicht-binäre Models, queere Fotografie und Kunst aus der LGBTIQ*-Community zu entdecken. Bei der diesjährigen Berlin Art Week sicherlich eine der spannendsten Ausstellungen.

Sich nicht an heteronormative Vorstellungen anzupassen, die Kleidung „des anderen Geschlechts“ zu tragen, sich genderqueer zu definieren und dies zu zeigen, all das provoziert die Umwelt mitunter. Leider meist. So werden die hier ausgestellten Bilder sicherlich auch einige Besucher*innen herausfordern. Denn hier geht um Sichtbarkeit von trans* Menschen, von queerem Lebensgefühl und nicht-binären Menschen.

Schriftlich erklärt das Team der Kulturstätte über die Ausstellung: „In drei komplementären Ausstellungen untersucht C/O Berlin mit Queerness in Photography die fotografische Darstellung von Identität, Geschlecht und Sexualität: von historischem Bildmaterial, das den Akt des Fotografierens als Akt der Identitätsfindung zeigt, über einen einzigartigen Safe Space in der Fotografiegeschichte bis hin zu zeitgenössischen Ausdrucksformen von Geschlechterfluidität, welche die Frage aufwerfen, ob sozial konstruierte Geschlechter heutzutage überhaupt noch zeitgemäß sind. Denn seit ihrer Erfindung im Jahr 1839 hat Fotografie Menschen nicht nur abgebildet, sondern auch ihre gesellschaftspolitische Position maßgeblich geprägt, indem die Fotografie Personen aufgrund von physischen Merkmalen, Verhalten oder Kleidung visuell kategorisiert hat.“

Über das C/O Berlin: In der Hardenbergstraße am Bahnhof Zoo in Berlin residiert seit 2014 das einst in der Oranienburger Straße in Mitte beheimatete C/O Berlin, gegründet wurde es 2000 von Fotograf Stephan Erfurt, Designer Marc Naroska und Architekt Ingo Pot. Das C/O Berlin im Amerika Haus ist zugleich gemeinnützige Stiftung als auch Ausstellungshaus für Fotografie und visuelle Medien populärer Künstler*innen wie Nan Goldin, Peter Lindbergh und Annie Leibovitz.

17.9.2022 – 18.1.2023, „Queerness in Photography“, C/O Berlin, Hardenbergstraße 22 – 24, Berlin, S+U Zoologischer Garten, Eröffnung: 16.9., 20 Uhr, www.co-berlin.org