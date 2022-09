× Erweitern Bild: Rainer Fetting „Shooting Stars (Jana)“, 2021, Acryl auf Leinwand, 180 x 190 cm

Bild: Rainer Fetting „Leon gratuliert“, 2022, Acryl auf Leinwand, 200 x 120 cm

Ende September eröffnet die Galerie Thomas Fuchs die bis zum 29. Oktober laufende Ausstellung „Rainer Fetting. Grüner Vorhang“.

Via E-Mail verrät Thomas Fuchs von der Galerie: „Zu unserem zehnjährigen Bestehen zeigen wir mit ,Rainer Fetting. Grüner Vorhang‘ unsere schon fünfte Einzelausstellung mit Werken von Rainer Fetting, für die Rainer Fetting unter anderem die 2022 entstandene Arbeit ,Leon gratuliert‘ ausgewählt hat. Die Arbeit zeigt das neueste Modell von Rainer Fetting und ist ein Beispiel dafür, wie Rainer Fetting den Körper im altbewährten Medium Malerei darstellt. Mit dieser Ausstellung nehmen wir am Samstag, den 24.09. und am Sonntag, den 25.9. auch am Stuttgarter Galerienrundgang Art Alarm teil.“

Über den Künstler, dessen Werk meist dem Neoexpressionismus zugeordnet wird: Der am 31. Dezember 1949 in Wilhelmshaven geborene Bildhauer und Maler ist einer der wichtigsten Namen der deutschen Kunstwelt. Zusammen mit unter anderem Salomé und Helmut Middendorf startete er 1977 die einflussreiche „Galerie am Moritzplatz“ in West-Berlin, die das Gemeinschaftsprojekt dann 1981 wieder auflöste. Der auf Sylt und in Berlin lebende Künstler feiert international Erfolge, berühmt ist etwa seine Statue von Willy Brandt in Berlin (und eine kleinere in Stockholm).

23.9. bis 29.10., Rainer Fetting. Grüner Vorhang, Galerie Thomas Fuchs, Reinsburgstraße 68A, Stuttgart, Eröffnung 18 – 21 Uhr am 23.9., www.galeriefuchs.de