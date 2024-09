Rinaldo präsentiert: Ralf König, Andy Warhol und auch Pierre et Gilles

×

Künstler*innen machen Kunst, leben Kunst und für die Kunst. Und sie schätzen auch die Werke anderer Künstler*innen, arbeiten mit ihnen zusammen. Kurator, Maler und Fotograf Rinaldo Hopf lässt uns vom 9. Bis zum 20. Oktober in der queeren Galerie The Ballery (Nollendorfstr. 11, Berlin) an seiner Sammelleidenschaft, an seinem Leben teilhaben.

In „RINALDO HOPF QUEER ART COLLECTION“ zeigt uns der einst in Freiburg geborene Kosmopolit seine liebsten Werke. Darunter Kunst von Pierre et Gilles, Andy Warhol, Tom of Finland, Jürgen Wittdorf, Martin von Ostrowski, Henning von Berg, Rosa von Praunheim, Rüdiger Trautsch, Slava Mogutin, Greg Day, Ralf König und auch Richard Kranzin. Ausgewählte Kunstwerke stehen auch zum Verkauf! Über seine Ausstellung verrät der Künstler: „Seit meinen eigenen künstlerischen Anfängen in den 80er-Jahren habe ich gleichzeitig auch immer die Werke anderer Künstler gesammelt. Zu Beginn waren es vor allem Grafiken meiner Vorbilder und Idole wie Pablo Picasso, Jean Cocteau und David Hockney, die ich aus meinen ersten Bildverkäufen finanzierte. Als ich mit der Zeit immer mehr Künstlerkollegen kennenlernte, bot sich der Tausch von Kunstwerken an. Das wurde intensiviert durch meine Arbeit als Mitherausgeber der Anthologie Mein schwules Auge / My Gay Eye seit mittlerweile 20 Jahren. Durch diese spannende Arbeit bin ich mit buchstäblich Hunderten von Künstlern, Fotografen und Autoren aus der ganzen Welt in Kontakt gekommen. Im Lauf der Jahre ist so eine umfangreiche Sammlung entstanden, wobei ich mich auf die Werke queerer Künstler konzentriert habe. Einzelne Bilder habe ich in wechselnden Zusammenstellungen immer in meiner Berliner Wohnung gehängt – aber ich habe die Werke noch nie im großen Zusammenhang gesehen oder gezeigt. Das soll sich nun ändern.“ Eine wunderbare schwule Zeitreise, eine inspirierender Trip ind queere Welten in einer wirklich schönen Galerie mitten im queeren Kiez Berlins. Danke, Rinaldo! www.rinaldohopf.com, www.mygayeye.com

