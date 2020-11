Erotisch, edel und provokant

×

Foto: www.rosswatson.com Elton John ist Fan

Oft widmete sich der australische Künstler Ross Watson der malerischen Neuinterpretation von Stilen und Werken alter Meister, momentan erfreut er mit nackten Ansichten und Uniformen.

Bild: Ross Watson „Alex and the King's Trooper“

Unbekleidete Trainierte neben den Wachen der Königshäuser! Das mag den einen oder anderen sicher vor den Kopf stoßen, schafft aber auch eine Intensität, die sonst selten so schnell beim Betrachter hervorgerufen wird. Denn so verbindet sich der erotische Muskelmann mit dem ehrwürdigen Traditionellen, was ja auch schon fast wieder etwas Sakrales hat.

Der 1962 geborene australische Maler Ross Watson stellte schon erfolgreich in London, Berlin und Los Angeles aus und nahm an Gruppenausstellungen zeitgenössischer internationaler Künstler in der australischen Nationalgalerie und auf der Kunstmesse Toronto teil. Weltstar Sir Ian McKellen ist Fan (ein Video gibt es unten) und unser aller Piano-Meister Elton John hat auch schon Watsons Kunst gekauft.

Wer noch auf der Suche nach ungewöhnlichen Geschenken ist, der wird bei dem Maler und Fotografen ebenso fündig, bietet Ross Watson über seine Homepage doch eine Fülle an Kunst an, die international verschickt wird und es auch noch zum Weihnachtsfest unter den Baum schaffen wird, wenn man sich ranhält.

