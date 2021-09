Neue Ausstellung – Ross Watson

× Erweitern Fotos: Ross Watson

Der Maler Ross Watson begeistert weltweit. Hier (linkes Bild oben) betrachtet eines seiner Models seine auch von Stars wie Elton John gefeierte Malerei. Gerade malt er an neuen – durchaus erotischen – Bildern.

Bild: Ross Watson

Für Januar 2022 ist eine neue Ausstellung samt Vernissage geplant, der Künstler arbeitet gerade noch an den Bildern, die sich thematisch mit den Themen Lockdown und Pandemie und den Auswirkungen auf uns alle beschäftigen. Die Ausstellung „DIORAMAS“ soll bis zum 6. Februar in Melbourne für Kunstfreunde und natürlich prominente Fans wie Sir Ian McKellen offen sein.

× Erweitern Foto: Ross Watson

Der 1962 geborene australische Maler und Fotograf stellte schon erfolgreich in London, Berlin und Los Angeles aus und nahm an Gruppenausstellungen zeitgenössischer internationaler Künstler in der australischen Nationalgalerie und auf der Kunstmesse Toronto teil. www.rosswatson.com