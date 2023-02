Schweizer Kerle

× Erweitern Foto: @belkalem_fotografie Gabriel

Kassem Belkalem

Via Social Media wurden wir auf diesem Foto-Künstler aus der Schweiz aufmerksam. Der Berner Kassem setzt das „starke Geschlecht“ so erotisch und schön in Szene, dass #mensch gar nicht mehr weggucken will. Für uns hatte er etwas Zeit.

Was reizt dich so an der Aktfotografie? Ich finde es einfach toll, die Schönheit und Reize des männlichen Körpers in Bildern festzuhalten und etwa mittels Lichtsetzung oder Bildgestaltung Akzente, zum Beispiel auf einzelne Stellen des Körpers, zu setzen. Oder bei Außenaufnahmen die Symbiose einer schönen Landschaft mit dem männlichen Körper finde ich auch immer sehr faszinierend.

Und wie kommst du an deine Modelle? Viele Models finde ich über meinen Instagram-Account, wo ich oft auch von Leuten angeschrieben werden, die gerne mal für mich posieren möchten, auch über Grindr und auch über Vermittlung von Freunden.

Worauf legst du wert bei einem Bild? Bei der Arbeit im Studio ist mir die Lichtführung sehr wichtig, da experimentiere ich oft mit verschiedenen Arten von Lichtern oder auch mit Farbgels. Wichtig ist es mir auch, nicht nur einen tollen Körper zu zeigen, sondern auch die Persönlichkeit dahinter festzuhalten und natürlich auch eine gute und harmonische Komposition eines Bildes. Vor einem Shooting ist mir immer das persönliche Gespräch mit dem Model wichtig, um zu sehen, was uns beiden gefällt – auch um die Ideen des Models mit einfließen zu lassen.

Was planst du für den Frühling? Für den Frühling / Sommer möchte ich wieder mehr Outdoor-Shootings an tollen Locations machen und für September ist dann noch eine Woche in Südfrankreich mit Models geplant.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/belkalem_fotografie, belkalem.ch

× Erweitern Foto: @belkalem_fotografie Robin

× Erweitern Foto: @belkalem_fotografie Nathan

× Erweitern Foto: @belkalem_fotografie Christophe und Jérôme

× Erweitern Foto: @belkalem_fotografie Steffen