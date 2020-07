Schwule Kunst bei prideART

× Erweitern RECONSTRUCT – In Love We Trust Eine Ansicht der Ausstellung ...

Foto: M. Rädel Chantal Auch dieses Bild ist mit im Rennen

Die Künstler Richard Schemmerer und Lars Deike laden zusammen ein zur neuen Gruppenausstellung „RECONSTRUCT – In Love We Trust“. Eine queere Kunstausstellung unter freiem Himmel in Lichtenberg.

Online kann man vorab abstimmen, welches Bild einem am besten gefällt. Einfach auf Facebook liken und womöglich ein A3-Unikat erhalten: „Das Bild mit den meisten LIKES gewinnt und wird Mr/Ms RECONSTRUCT“, freut sich Gastgeber Lars Deike.

Hier geht es zur Wahl: www.facebook.com/prideartberlingalerie

Foto: M. Rädel Richard & Lars

„RECONSTRUCT – In Love We Trust verwendet Collage und Assemblage Techniken, um aus den alten Stücken etwas Neues zu bauen und zu zeigen, dass jede Vision eine Inspiration sein kann, wenn die richtigen Aktionen folgen“, so Richard Schemmerer, die Ausstellung sei „ein Aufruf, unsere kollektiven Ressourcen und Talente zu mobilisieren, um wieder aufzubauen und zu erneuern.“

Kunst von Ron Kibble ist mit dabei

Das Avantgarde-Kunst-Happening findet in der Galerie und im prideART-Hof neben dem ehemaligen Polygon unter freiem Himmel statt. Desinfektionsmittel stehen bereit, eine Mund-Nasenbedeckung ist allen Besuchern anzuraten, denn die Corona-Pandemie ist längst noch nicht vorbei.

Wir verlosen den 96-Seiten dicken Katalog zur Ausstellung auf www.maenner.media/gewinne

11. und 12. Juli, RECONSTRUCT – In Love We Trust, prideART-Ateliers, Wiesenweg 1 – 4, Berlin, S Ostkreuz, 15 Uhr, www.facebook.com/prideartateliers