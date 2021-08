Sanfte Machos, liebestolle Gauner

× Erweitern Foto: Eric Lanuit „The Pier #2 – Tom's World“

Foto: Eric Lanuit „Lionel #4 – Renaissance“

Kunst aus den Bildreihen „Tom’s World“, „Uniforms und Fantasies“, „Renaissance“ and „Orientalism“ sind ab nächster Woche in Sitges zu bewundern, mitten in der Altstadt. Verantwortlich dafür ist der Fotograf Eric Lanuit aus Lyon.

Queere Kunst, queere Sichtbarkeit ist genau dann richtig wichtig, wenn diese Queerness nicht erwartet wird und ein Publikum erreicht, das sich vorher nicht „vorbereiten konnte“ oder zur erklärten und dargestellten Zielgruppe gehört.

Insofern ist es durchaus ein bisschen revolutionär, wenn dank der Ausstellung „MEN GALORE“ ab dem 18. August die erotischen Kunstwerke im – allerdings schwul geführten schwulen – ELITE HOTEL mitten in der Altstadt des Urlaubsortes zu erleben sind. Durch seine Bilder wird die Location erkennbar schwul, auch für feierfreudige Touristen, die mit dem Thema Homosexualität sonst nicht so viel zu tun haben. Ohnehin provozieren Männerakte seit dem 19. Jahrhundert immer mehr als Frauenakte – das Patriarchat will sich nur ungern verunsichern lassen, und dass ein Mann begehrenswert sein kann, verunsichert so manchen Kerl und Despoten. www.ericlanuit.fr

× Erweitern Foto: Eric Lanuit „Lovers in Hell“