Slava Mogutin @ Stuttgart

× Erweitern Slava Mogutin

Fotos: Slava Mogutin „Jordan Hall (After Grace Jones)“, Brooklyn, 2019

Der Künstler selbst floh aus seiner russischen Heimat, um in den USA frei zu leben. In der Galerie Kernweine zeigt Slava Mogutin seine Fotografie, mit der er sich sozial Ausgestoßenen und Außenseitern, Minderheiten sowie Menschen am Rande der (weißen) Gesellschaft annimmt.

Foto: S. Mogutin

„Polaroid Rage & Black Is Beautiful“ ist eine Doppel-Ausstellung. So ist „Polaroid Rage“ eine künstlerische Auseinandersetzung des Künstlers mit Themen wie Diskriminierung, Vertreibung, Ausgrenzung und Verdrängung, während bei „Black Is Beautiful“ homosexuelle Erotik und männliche Schönheit vordergründig im Mittelpunkt stehen – aber auch die Auseinandersetzung mit Themen wie Rassismus, Stereotypisierung und Benachteiligung der Black Community.

Die Vernissage in der Stuttgarter Galerie Kernweine ist am Samstag ab 19 Uhr, die Ausstellung läuft bis zum 22. November.

19.9., Slava Mogutin „Polaroid Rage & Black Is Beautiful“, Galerie Kernweine, Cottastraße 4 – 6, Stuttgart, 20 Uhr, www.facebook.com/galeriekernweine, www.galerie-kernweine.com