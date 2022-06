Slava Mogutins Kunst im Eisenherz

× Erweitern Fotos: Slava Mogutin, „Stock Boyz – Risograph Edition 3“

Foto: C. Pfeifer Der in Russland geborene Fotograf, Regisseur und queere Aktivist Slava Mogutin

Der queere Berliner Buchladen Eisenherz erfreut schon länger mit – oft sehr erotischer – Kunst in seinen angeschlossenen Galerieräumen. Den Juli über stellt hier in der Motzstraße Slava Mogutin aus.

„Ich zeige Bilder aus meiner Zusammenarbeit mit @pogobooks und @outerspacepress“, verriet uns der Künstler vorab, „Stock Boyz ist eine Serie von Tintenstrahldrucken anonymer Nackter, die von verschiedenen, meist osteuropäischen Internet-Pornoseiten übernommen und auf Seiten der New York Times gedruckt wurden.“.

Die Ausstellung ist vom 1. bis zum 31. Juli bei Eisenherz, Motzstraße 23, zu genießen. Alle unsere Artikel zu/mit Slava Mogutin findest du hier.

× Erweitern Bild: Slava Mogutin „Stock Boyz – New Highs and Lows“ Mit ungekünstelten und extrem sexgeladenen Bildern machte zur letzten Jahrtausendwende der russische Regisseur, Fotograf und Kunst-Aktivist Slava Mogutin auf sich aufmerksam und ist mittlerweile weltweit einer der gefragtesten Fotokünstler

Foto: M. Rädel Eisenherz, Marlene

Über den queeren Buchladen, die Galerie Eisenherz in Berlin: Los ging alles in den 1970ern. Roland vom Eisenherz-Team erinnert sich: „Wie war das alles damals ... Zum Beispiel Kohleofen im ersten Ladenlokal, die Akzeptanz der Verlage einem schwulen Buchladen gegenüber hielt sich in engen Grenzen, wöchentliche Kollektivsitzungen ... Anfang der 80er-Jahre gab es einen Auf- und Umschwung in der schwulen Literatur, in den USA erschienen die Werke von David Leavitt, in Deutschland das legendäre Buch von Matthias Frings und Elmar Kraushaar ,Männer.Liebe.’ welches eine Zeitenwende widerspiegelt, ein neues Selbstbewusstsein, das sich auch in der Literatur niederschlug. Eine heftige Zäsur bedeutete dann das Aufkommen von AIDS, auch dies fand sich ebenfalls in der Literatur wieder, aber vor allem natürlich auch in unserem realen Leben.“

Und heute? „Die wahrscheinlich aktuellste Herausforderung sind das Internet und Internetkaufhäuser, dies geht auch nicht an unserem Laden spurlos vorbei.“ Bis heute geben sich Stars wie Ralf König und Marc Martin im Eisenherz die Ehre, es gibt Lesungen – und amazon zum Trotz – reges Leseratten-Treiben und genug Umsatz, um als traditioneller Buchladen leben und damit Berlin zu bereichern und queeren Autor*innen eine Plattform zu geben. Eine wichtige Kulturadresse, die mit Lesungen, Ausstellungen und Handel für LGBTIQ*-Sichtbarkeit, Bildung und Unterhaltung sorgt.

1. – 31.7., Slava Mogutin „Stock Boyz“, Eisenherz, Motzstraße 23, Berlin, slavamogutin.com, prinz-eisenherz.buchkatalog.de