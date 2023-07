Kreta: „unverschönt schön“

Foto: @pcp.fotografie

P.C.P Fotografie wollte „die Insel jenseits der Touristenhochburgen, einfach unverschönt schön“ einfangen. Nun, wir denken, das ist ihm gelungen, oder?

„Einerseits reizt mich an Kreta die Geschichte, ich bin ein großer Fan der griechischen Mythologie, und anderseits natürlich die wunderschöne Landschaft, die auch was Raues und Derbes hat“, so der Fotograf im Chat auf Social Media mit uns, der gerade die Insel mit seinem Auto – natürlich ein Cabrio – erkundet. Mehr von dem Fotografen gibt es hier: www.instagram.com/pcp.fotografie, mehr von uns hier: www.instagram.com/blu_germany