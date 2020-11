Sorgenfrei mit Funk, Yoga und einem guten Buch

× Erweitern Foto: www.sine-music.com Wald; Firas Tarhini - Whisper

Firas Tarhini - Whisper

Menschen, die lautstark gegen Stoffmasken demonstrieren, das Leid der Corona-Pandemie, homophobe Übergriffe auf offener Straße, eine zunehmende Radikalisierung der unterschiedlichen Gruppen auf Social Media ... Es gibt vieles, das einem Kopfzerbrechen bereiten kann.

Und nicht nur Kopfzerbrechen, mitunter hat man einfach keine Lust mehr. Keine Lust auf Corona-Leugner, auf Radikale, auf Besserwisser, auf Gewalttäter, auf all die Einschränkungen. Einfach weg! Das geht aber gerade nicht, also sitzt man da in dieser lauten Zeit und dreht sich an manchen Tagen im Kreis. Wie gut, dass es die Kunst gibt! Musik hilft erwiesenermaßen abzuschalten, und vieles scheint begleitet von einem Funk-Groove oder trancigen Chill-out-Sphären durchaus machbarer als ohne. Wer jetzt Musik streamt oder kauft, tut zudem noch etwas Gutes, denn davon leben die Künstler. Und ohne Musikkunst wird es still. Und traurig. Wie sanfte Sonnenstrahlen auf einem verdunkelten Gemüt wirkt da zum Beispiel die aktuelle EP von Firas Tarhini „Whispers“. Erschienen ist sie bei dem Schwarzwälder Musiklabel SINE MUSIC (www.sine-music.com). Unsere Anspieltipps sind „Joy“ und „Funk“.

Dr. Marian Rojas Estapé

Einen, nein, eine ganze Menge Ansätze zum glücklich(er) werden hat auch das Buch „Wie du bewirkst, dass dir Gutes geschieht. Verstehe dein Gehirn, steuere deine Gefühle und verbessere dein Leben“ von Psychiaterin Dr. Marian Rojas Estapé, das gerade beim Yes Verlag erschienen ist. Die Medizinerin ist überzeugt davon, dass man sein Gehirn trainieren kann. Übungen emotionalen Schmerz begrenzen, Angst reduzieren und für Ausgeglichenheit sorgen können. Statt Reizdarm, Schlaflosigkeit, Herzrasen, Reizbarkeit und Depressionen kann dieses Buch, die dort vorgestellten Übungen, helfen, sein Leben spürbar zu verbessern. Ganz zu Recht ein weltweiter Bestseller.

Und Yoga hilft auch!

