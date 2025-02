Stéphane Gizards erotische Bilderwelten

× Erweitern Foto: Stéphane Gizard Tristan

Der 1977 in Paris geborene Künstler Stéphane Gizard entdeckte schon früh seine Leidenschaft für die Fotografie. So soll der Franzose bereits mit sieben Jahren erste Bilder geschossen haben. Seine jüngsten Arbeiten haben wir hier für dich. Sie sind Teil der brandneuen Ausgabe von „BOYS! BOYS! BOYS! Zine No 4“. Seine erotischen und verträumten, nie kitschigen und doch sanften Bilder, Polaroids, stehen im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe des eben erwähnten Kunstmagazins. Mehr über Stéphane Gizard und auch die Arbeiten anderer Künstler findest du hier: boysboysboys.org

× Erweitern Foto: Stéphane Gizard Jordan

× Erweitern Foto: Stéphane Gizard Winslow

× Erweitern Foto: Stéphane Gizard Jass In Ibiza

× Erweitern Foto: Stéphane Gizard Neck Red

× Erweitern Foto: Stéphane Gizard Simon

Wir sind auch auf Instagram: