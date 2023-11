Stadthexen in Berlin

Foto: Berglind

Der Titel der Ausstellung ist etwas frei übersetzt durchaus lustig. Die Ausstellung „URBAN WITCHES NOT BITCHES – Beast from the East“ selbst ist extrem interessant und ungewöhnlich.

Dazu verrät das Team der (auch queeren) Galerie in Berlins schmucker Mitte via E-Mail: „Die dritte Ausgabe der Ausstellung URBAN WITCHES NOT BITCHES taucht unter dem Motto Beast from the East in die Tiefen traditioneller ost- und südosteuropäischer Erzählungen ein – seien sie gesprochen oder vom Echo der Zeit überliefert. Diese Ausstellung erscheint als ein lebendiges Kunstlabor, sie ist ein Reich der Schöpfung“.

Queerness kommt auch zum Zuge! „Auf eine queere Art und Weise werden hier stereotype Erwartungen unterlaufen, die oft mit Darstellungen des Weiblichen verbunden sind. URBAN WITCHES NOT BITCHES versteht sich als ein Zusammentreffen künstlerischer Geister, bei dem die Wiederbelebung vergessener Erzählungen und die Erforschung des Sakralen dazu einladen, über die transformative Kraft von Kunst nachzudenken.“ Kuratiert wurde die Ausstellung von Viviana Druga, bis zum 13. Januar kann #mensch hier ab dem 16. Dezember seinen Horizont erweitern.

16.12. – 13.1.2024, „URBAN WITCHES NOT BITCHES – Beast from the East“, Galerie neurotitan, Rosenthaler Str. 39, U Weinmeisterstraße, am 16.12. ab 18 Uhr, sonst Mo bis Sa 12 bis 20 Uhr