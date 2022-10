Stefan Merkts schwuler Adventskalender

× Erweitern Bild: Stefan Merkt

Foto: @stefan_merkt

Die Wochen vor dem fröhlichen Fest Weihnachten, der besinnliche Advent: Eine eher dunkle Jahreszeit, die in womöglich wenig beheizten Wohnräumen noch ungemütlicher wird. Gut, dass es da Adventskalender gibt. Mit Schokolade als kleinen täglichen Stimmungsaufheller. Die schwule Variante mit sich küssenden Nikolaus (links, erkennbar an der Bischofsmütze) und Weihnachtsmann (rechts) gibt es jetzt SCHON bei BRUNOS.

„Draußen fällt sanft das Laub ... Es wird jetzt früher dunkel ... Seit Wochen werden in den Supermärkten Lebkuchen angeboten und irgendwie ist nicht mehr zu übersehen, dass Weihnachten immer näher rückt. Zu dieser besonderen Jahreszeit gehört selbstverständlich auch ein klassischer Adventskalender mit Schokolade hinter den 24 Türchen, ich freue mich und bin stolz darauf, dass BRUNOS in diesem Jahr sich für eines meiner Bildmotive entschieden hat ... DANKESCHÖN“, so der Künstler Stefan Merkt via E-Mail an uns.

Stefan Merkts schwulen Adventskalender bekommst du in den BRUNOS-Shops in Berlin in der Maaßenstr. 15 (Mo – Sa von 10 – 22 Uhr), in Hamburg in der Danziger Str. 70 (Mo – Sa von 10 – 20 Uhr), in Köln in der Kettengasse 20 (Mo – Sa von 10 – 20 Uhr), in München in der Thalkirchner Str. 4 (Mo – Sa von 10 – 20 Uhr) und via www.brunos.de