Studio Tolerance zum IDAHOBIT

× Erweitern Bild: Ariane Spanier, Tolerance Poster, Deutschland 2018 © Ariane Spanier

Bild: Götz Gramlich, Tolerance Poster, Deutschland 2021 © Götz Gramlich

Vom 17. Mai an, dem International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia, kurz IDAHOBIT **, werden bis zum 17. Juli am Kulturforum in der Kunstbibliothek Grafiken zum Thema Toleranz präsentiert.

Pop-Art, Fotografie, Typo und Modern Art: Die Künstler*innen waren vollkommen frei in der Wahl der Motive, nur das Wort „Toleranz“ musste verarbeitet und sichtbar sein.

Die Ausstellung der Kunstbibliothek – Staatliche Museen zu Berlin findet in Zusammenarbeit mit dem Tolerance Project, New York, statt und zeigt am Matthäikirchplatz 6 nahe dem Potsdamer Platz Entwürfe und Grafiken von 184 Künstler*innen aus 56 Ländern, unter anderem Milton Glaser, Alejandro Magellanes, Paula Scher, Edel Rodriguez, Dan Reisinger und Annette Lenz. Über das Happening wird verraten: „Sie zeigen nicht nur eine immense Vielfalt an grafischen Lösungen, sondern auch die Bandbreite dessen, was soziale Akzeptanz international ausmacht – in Bezug auf nationale, religiöse oder sexuelle Identität ebenso wie politische Haltung. In Workshops für Jugendliche wird das Thema entlang aktueller Diskurse verhandelt, politische Bildung und kreatives Gestalten treffen aufeinander.“ tolerance-project.org

** Am 17.5.1990 strich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität von ihrer Liste der psychischen Krankheiten. Seit 2005 findet an diesem Tag jährlich der „Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans*phobie“ (IDAHOBIT) statt.