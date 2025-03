„The Boy Next Door“: Patrick

× Erweitern Foto: P.C.P Fotografie P.C.P Fotografie Graz Österreich

Die Kunst von P.C.P Fotografie aus Österreich hebt sich mit ihrer sinnlichen Ästhetik deutlich von anderen Körperdarstellungen in der Fotografie ab.

Seine Perspektiven sind einzigartig – sie schaffen eine besondere Nähe zu den Abgebildeten und fangen ihre Essenz auf eine intime Weise ein. P.C.Ps – mitunter sehr erotische – Aktfotografien sind niemals voyeuristisch, sondern zeigen selbstbewusste Menschen, die ihre Schönheit und Verletzlichkeit bewusst mit dem Künstler und den Betrachtenden teilen. Über die Zusammenarbeit mit dem hier zu sehenden Grazer Model Patrick verrät der Fotograf: „Schon seit zwei Jahren haben Patrick und ich versucht, ein Fotoshooting zu organisieren. Endlich war es vorige Woche so weit. Ich freue mich sehr, dass Patrick nun Teil meiner Serie The Boy Next Door ist.“ linktr.ee/pcpfotografie

