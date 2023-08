×

× Erweitern Foto: Jan Potente Sängerin Aisata Blackman mit einem von Tina Turners „Grammys“ von 1985

Foto: Parlophone Tinas Leben begann in Armut, ihre Karriere begann im Kirchenchor in Tennessee

Im Mai verstarb die Sängerin Tina Turner im Alter von 83 Jahren in ihrer Schweizer Wahlheimat Küsnacht. Eine Ausstellung in Stuttgart ehrt nun die große Künstlerin.

Im „Stage Apollo Theater“ ist es jetzt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums einer ihrer Klassiker, „Nutbush City Limits“ **, möglich, tiefer in das Vermächtnis einer der Ikonen des Musik des 20. Jahrhunderts einzutauchen. Die Ausstellung wurde von Aisata Blackman, Tina-Hauptdarstellerin des gleichnamigen Musicals, eröffnet.

Theaterleiterin Constanze Müller verriet bei der Eröffnung ihre ganz eigenen Gedanken über die US-Sängerin: „Tina Turner war eine unglaubliche Frau, die ich selbst gerne kennengelernt hätte. Und ich denke, dass es ganz vielen Menschen so geht. Mit der Tina-Turner-Ausstellung ermöglicht die Produktion – ergänzend zum Musical – weitere Einblicke in das Lebenswerk der Ikone. Das finde ich wirklich hervorragend, vor allem da wir jeden Abend miterleben dürfen, welch außergewöhnlich emotionalen Anklang Tinas Geschichte beim Publikum findet.“ Die Ausstellung läuft bis zum 9. September. www.stage-entertainment.de

Über Tina Turner: Die 1939 geborene „Queen of Rock“ war das Inspiration für viele Frauen, für Stars wie Céline Dion und eine sehr gute Freundin von Cher. Und vor allem eine seit den 1960er-Jahren erfolgreiche Musikerin. Zu ihren größten Hits zählen „What's Love Got to Do with It“, „The Best“, „River Deep – Mountain High“ **, „We Don’t Need Another Hero“, „Two People“ sowie „When the Heartache Is Over“, „GoldenEye“ *** und „The Best“. 2004 zog sich Tina Turner ins Private zurück, 2008 – 2009 gab es noch eine Abschieds-Welttournee namens „Tina!: 50th Anniversary Tour“. Am 24. Mai 2023 ist Tina Turner nach langer Krankheit gestorben ... Die Welt hat eine tolle Künstlerin und wunderbare Sängerin verloren.

** zusammen mit ihrem damaligen Ehemann als Ike & Tina Turner, *** für den gleichnamigen James-Bond-Film