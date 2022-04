Tom of Finland, die „Biennale di Venezia“ und Rinaldo Hopf

× Erweitern Bild: tomoffinland.org Tom of Finland Foundation

Foto: M. Rädel Rinaldo Hopf in der Galerie The Ballery

Die „Tom of Finland Foundation“ und Rinaldo Hopf stellen 2022 in Venedig zur Biennale aus! Am 23. April startet der Kunstreigen in der weltberühmten und (fast) überall geliebten Stadt am und im Wasser, erst Ende November ist das Spektakel vorbei.

Seit 1895 zeigt die „Biennale di Venezia“ als internationale Kunstausstellung Künstler von Weltrang, die zudem in den unterschiedlichsten Genres beheimatet sind. Dieses Jahr bei der 59. Ausgabe des Happenings lautet das Motto „The Milk of Dreams“, inspiriert von einem Buch der Surrealistin Leonora Carrington (1917 –2011), kuratiert hat Cecilia Alemani.

Die älteste Biennale und die älteste internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst vereint 2022 in unzähligen Pavillons über 200 Künstler*innen und sorgt für reges Kunsttreiben durch Ausstellungen und Installationen in der Stadt – initiiert durch all die Künstler*innen. Einer davon ist der Wahl-Berliner Rinaldo Hopf. Wobei: Der in Freiburg geborene Kurator und Maler kaufte sich unlängst zusammen mit seinem Mann Fox ein Haus in der Toskana, es ist also (fast) ein Heimspiel. tomoffinland.org, www.labiennale.org, www.rinaldohopf.com