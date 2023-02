Tom of Finland @ The Knast

× Erweitern Bild: Tom of Finland, Foto: M. Rädel Touko Valio Laaksonen aka Tom of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991) ist DER homosexuelle Zeichner überhaupt

Foto: M. Rädel The Knast Er zeigte erstmals seit der Antike einen selbstbewussten und starken schwulen Mann, kein Opfer der Gesellschaft!

Darauf kann #mensch sich freuen! Die Kunst des finnischen Erotik-Zeichners Tom of Finland gastiert im Mai in einem kaiserzeitlichen Gefängnisgebäude in der Söhtstraße.

Nur zwei Tage, aber zwei tolle Tage in einer nicht weniger tollen – und womöglich inspirierenden Umgebung – werden die Leder-Machos von Tom of Finland dank der gemeinnützigen internationalen Kunststiftung Tom of Finland Foundation in The Knast ausgestellt.

Über den – spannenden – Ausstellungsort: Das denkmalgeschützte ehemalige Gefängnisgebäude in der Söhtstraße 7 wurde 1906 erbaut. George Clooney und Moritz Bleibtreu drehten hier schon, queere Kunst ist hier auch beheimatet. Ein wunderbarer Ort für queere Kreative, ihre Werke herzustellen und auch auszustellen – und damit für Kunstgenuss und Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community zu sorgen. Regelmäßig finden Filmvorführungen, monatliche Ausstellungen und Happenings wie dieses statt.

12. – 14.5., „Tom of Finland + Art & Culture Festival Berlin“, The Knast, Söhtstraße 7, Berlin, www.prideart.eu