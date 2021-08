Tom zum Ausmalen und Befüllen

× Erweitern Foto: www.peachykings.com Tom of Finland Beach Bag

Das queere Unternehmen Peachy Kings aus den USA hat gleich zwei schwule Neuheiten für dich im Angebot, praktisch und derb. Zwei schöne Dinge, um dem 30. Todestag des schwulen Aktivisten mit dem Zeichenstift zu gedenken.

Foto: www.peachykings.com Ab 18: das Tom-of-Finland-Malbuch

Ziemlich sexuell wird es bei dem Buch „TOM OF FINLAND VERY ADULT, & VERY GAY COLORING BOOK“. Ein Malbuch für Erwachsene: 40 mitunter ziemlich explizite Kunstwerke des legendären Finnen Touko Valio Laaksonen aka Tom of Finland warten darauf, von dir und deinen Freunden ausgemalt zu werden. Ein Partyspaß, der womöglich sogar Schmuck für die Wand herausbringt.

Vor allem praktisch und nicht weniger schwul ist die „Tom of Finland Beach Bag“. Dieses praktische Teil schmückt sich mit zwei unterschiedlichen Motiven, einmal der Rettungsschwimmer samt Boy, einmal der „Speedo-Hunk“, und besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle. So kann es nach eurem Badeausflug zusammen mit den Badehosen in die Waschmaschine. Du kannst das schmucke Accessoire aber auch für deine Einkäufe benutzen, interessierte Blicke dank dieser anerkannten Kunst aus Skandinavien sind dir sicher. www.peachykings.com

× Erweitern Bild: Tom of Finland Tom of Finland, Impfung, Arzt Das Buch beweist: Damals wie heute sind Impfungen ein Thema (das Herz kommt von uns).

Über Tom of Finland

Er ikonisierte den schnauzbärtigen Leder- oder auch Uniform-Kerl, er machte den Daddy auch in der Kunst begehrenswert. Tom of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991) studierte Kunst in Helsinki und zeichnete Werbemotive, bevor er 1957 seine ersten Arbeiten von hyper-maskulinen Kerlen im US-Magazin „Physique Pictorial“ veröffentlichte. Von diesem Moment an war der Mythos Tom of Finland geboren, der vor allem der schwulen (Fetisch-) Welt jede Menge fantasievoller Vorlagen liefert. Seine Männer sind stark, gut bestückt und immer wild darauf, ineinandergesteckt zu sein. Tom brachte es auf den Punkt, aber mit zeichnerischer Perfektion. Und: Er zeigte erstmals seit der Antike einen selbstbewussten und starken schwulen Mann, kein Opfer der Gesellschaft. www.tomoffinland.org