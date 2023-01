Fotokunst von Nadine Dinter und Les BeauX

× Erweitern Fotos: links + rechts: Nadine Dinter, mittig: Les BeauX Benjamin Kühnemund, Berlin 2022 (links), Julia Fiquera, Berlin 2022 (mittig), Alexander Schuktuew, Berlin 2022 (rechts)

Andy Warhol, „Self-Portrait“, 1986. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Ab dem 23. Februar (Vernissage ab 17 Uhr) kann #mensch sehen, was herauskommt, wenn #frau sich des Cis-Männerkörpers annimmt. Und Mann Weiblichkeiten inszeniert.

Letztes Jahr lief die Ausstellung schon erfolgreich in Berlin. Damals verriet uns Nadine Dinter: „Ich bekam die Idee, diese eigene Fotoserie mit Benjamin Godfre zu shooten, als ich Christopher Makos‘ Ausstellung ‚Andy Dandy and Other Works‘ in der galerie hiltawsky kuratierte und inszenierte. Makos´** langjährige, enge Freundschaft mit Warhol und die Tatsache, dass wir eigentlich 24/7 über ihn sprachen, waren unter anderem die Auslöser für dieses Konzept“.

2023, über ein Jahrzehnt später, greift die Fotografin diese Idee erneut auf, um ihre Interpretation des schon seit dem Altertum bearbeiteten Themas auszustellen: Männer, vom Computer-Experten bis zum Modell, kunstvoll in Szene gesetzt. Ihre Kunst wird zusammen mit den modisch-erotischen Werken des renommierten Künstlers Les BeauX a.k.a. Rainer Meifert ausgestellt. Und zwar im Rahmen von „Torso Reloaded & Nocturnes“ vom 23.2. bis zum 1. November im east Hotel in der Simon-von-Utrecht-Straße 31 in Hamburg. www.instagram.com/east_cosmos

** Christopher Makos ist ein Wegbegleiter Andy Warhols