„Torso Reloaded“ – Hommage an Andy Warhol

Andy Warhol, „Self-Portrait“, 1986. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Am 1. Oktober eröffnet eine erotische und durchaus ungewöhnliche Ausstellung in der HAZEGALLERY in der Bülowstraße 11 in Berlin. Ab 20 Uhr kann #mensch dann sehen, was herauskommt, wenn #frau sich des Cis-Männerkörpers annimmt.

„Ich bekam die Idee, diese eigene Fotoserie mit Benjamin Godfre zu shooten, als ich Christopher Makos‘ Ausstellung ‚Andy Dandy and Other Works‘ in der galerie hiltawsky kuratierte und inszenierte. Makos´** langjährige, enge Freundschaft mit Warhol und die Tatsache, dass wir eigentlich 24/7 über ihn sprachen, waren unter anderem die Auslöser für dieses Konzept“, so Nadine Dinter

Und jetzt, ein Jahrzehnt später, greift die Fotografin diese Idee wieder auf, um ihre Interpretation des schon seit dem Altertum bearbeiteten Themas auszustellen: Sechs Männer, vom Computer-Experten bis zum Modell, kunstvoll in Szene gesetzt.

1. – 29.10., „Torso Reloaded“ – Homage to Andy Warhol, HAZEGALLERY, Bülowstraße 11, Berlin, Eröffnung am 1.10., 20 Uhr, www.haze.gallery

** Christopher Makos ist ein Wegbegleiter Andy Warhols

