Vaginal Davis: „Zu schwul für die Punkszene und zu punkig für die Schwulenszene“

Vaginal Davis’ Werk, das sich über fünf Jahrzehnte erstreckt, lässt sich nicht in Kategorien einordnen. Als Autorin, bildende Künstlerin, selbsternannte Blacktress und Drag-Terroristin, gefeierte Filmemacherin, Kultfigur, internationaler Superstar, Fotomodell, Klatschkolumnistin, einflussreiche Prominente, Performancekünstlerin, Lehrende und fiktive (Auto-)Biografin ist sie eine Ikone der queeren, Schwarzen Gegenkultur.

Inspiriert vom politischen Kampf der Black Panthers in den USA gab sie sich in den 1970er-Jahren ihren Namen in Anlehnung an die feministische Bürgerrechtsaktivistin Angela Davis. Die Ausstellung Fabelhaftes Produkt zeigt das Werk der in Berlin lebenden Künstlerin in sieben großen Installationen, die die weitreichende Geschichte von Vaginal Davis neu in Szene setzen. Die Ausstellung versammelt Filme und Aufnahmen von legendären Punk-Konzerten und Nachtclub- Events aus Los Angeles in den 1980er- und 1990er-Jahren, Zines wie das berüchtigte Fertile La Toyah Jackson, Malereien und Skulpturen sowie Installationen, die gemeinsam mit anderen Künstler*innen entstanden sind. Naked on my Ozgoad, eine Zusammenarbeit zwischen Davis und dem Künstler Jonathan Berger, ist inspiriert von den progressiven Charakteren aus den Oz-Büchern von L. Frank Baum und ihren politischen Untertönen.