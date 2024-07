Video des Tages: Romain Berger

× Erweitern Foto: Romain Berger „Drink, smoke and live alone“, 2018, www.romainberger-photography.com „Als offen queerer Künstler versuche ich auf meine Art den Geist zu erweitern, indem ich Männer zeige und sie sexualisiere.“

Expand Foto: Selbstporträt Romain Berger: „Für mich ist es wichtig, Magie in meinen Produktionen zu haben.“

Der Künstler aus Frankreich erklärt in diesem Video, wie seine gefeierten Werke eigentlich entstehen. Ein Clip aus einer ganzen Reihe an kurzen und unterhaltsamen Videos, die dir Einblicke, Wissen ohne Fake News und einen Schuss Erotik auf YouTube bringen: „Let's Go“.

Romain Berger aus Rennes, Frankreich erfreut seine stetig wachsende internationale Fangemeinde mit praller Sexualität, Kitsch, Kunst, queerer Ästhetik und auch Pomp. Manche der Bilder des 1988 Geborenen erinnern an barocke Theaterkulissen, an Szenen von John-Waters-Filmen, die Werke von David LaChapelle, James Bidgood, Bob Mizer, Pierre et Gilles oder auch an Clips von Army of Lovers. Zu sehen war und ist seine glamouröse Kunst international (sogar in Berlin-Neukölln), jetzt kommen die Videos dazu. Wunderbar!

Angesprochen auf die Erotik seiner Kunst verriet er uns einmal: „Akte ohne Kontext können schnell vulgär wirken. Ich sehe immer mehr Fotos in sozialen Netzwerken, in denen Männer völlig nackt fotografiert werden, manchmal in pornografischen Positionen, aber ohne eine Idee dahinter. Es funktioniert und es ist sehr erfolgreich, weil Menschen sich für Sex interessieren, doch an diesem Punkt gibt es für mich einen Unterschied zwischen Kunst und Fotografie. Ich bin total begeistert vom Sex in der Kunst und ich liebe es, damit zu spielen. Es ist ein sanftes Aphrodisiakum für den Betrachter: Sich vorzustellen, was sich in einer Unterwäsche befindet, ist immer aufregender, als zu zeigen, was sich darin befindet.“ www.romainberger-photography.com, www.instagram.com/romainb_photos