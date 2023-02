Sexy Grüße aus Nizza

Wassertropfen im Bart, Sonnenlicht im Pool, nur zwei der schönen Seiten des Sommers, oder?

Diese Bilder von Jeroen wurden im hochsommerlichen Nizza aufgenommen, es kann durchaus sein, dass ganz bald neue entstehen, – die bekommst du dann auch bei uns zu sehen! Via E-Mail verriet uns der Fotograf: „Ich lebe in Bern und arbeite zum Teil selbstständig als Fotograf mit einem Studio für Privat- und Firmenkunden. Meine große Passion ist dabei die Männerfotografie, daneben arbeite ich noch für eine Non-Profit-Organisation in Bern.“ Kassem Belkalem versteht es, Menschen erotisch, aber nicht pornografisch zu inszenieren, seine Bilder vereinen unschuldige Erotik und verwegenen Sex-Appeal. Klasse Kunst!

www.instagram.com/belkalem_fotografie, belkalem.ch

