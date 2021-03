Willst du ihn haben?

× Erweitern Foto: Romain Berger „Drink, smoke and live alone“, 2018, www.romainberger-photography.com

Foto: Selbstporträt Romain Berger

Schwule, queere Kunst in limitierter Auflage mit Unterschrift des Künstlers und Echtheitszertifikat, das sucht man oft. Der französische Künstler Romain Berger (Bild rechts) bietet genau das an.

„Mach dir eine Freude mit meiner Kunst“, postete er auf Social Media und zeigte eine Auswahl seiner ganz großartigen Fotokunst. Und die ist gar nicht mal teuer!

Zwischen 70 und 110 Euro braucht der geneigte Sammler und Kunstliebhaber nur auszugeben, um sich zu erbauen und einen Künstler zu unterstützen. Hier geht es zu Romain Bergers „Online Art Boutique“: ArtForSale.

Erotische Kunst, aber keine, die peinlich wirkt, denn: „Ich bin total begeistert von Sex in der Kunst und ich liebe es, damit zu spielen. Es ist ein sanftes Aphrodisiakum für den Betrachter: Sich vorzustellen, was sich in einer Unterwäsche befindet, ist immer aufregender, als zu zeigen, was sich darin befindet.“

www.romainberger-photography.com