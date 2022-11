Wunderbares, dort, wo es schön ist

× Erweitern Bilder: Simon Czapla

Schramberg, ein malerischer Schwarzwaldort bei Villingen-Schwenningen, ein Ort der Kunst. Am Sonntag eröffnet hier der Wahl-Berliner Künstler Simon Czapla seine neue Ausstellung „Into the Woods“, die bis in den Januar hinein zu erleben sein wird.

Ein aufgebrezelter afrikanischer Strauß in schicken Stiefeln, ein Zebra in Afrikas malerischer Landschaft unterm Sternenhimmel mit Headset, ein australischer Kasuar mit trendiger Stola und energischem Blick. Der vom Bodensee stammende Maler Simon Czapla weiß, wie er die Sehgewohnheiten seiner Betrachter*innen bricht und sie mit warmen – man möchte fast sagen queeren – Farben begeistert.

Foto: M. Rädel Simon Czapla Der Maler Simon Czapla, ausgezeichnet wurde der queere Meister beispielsweise mit dem „Förderpreis der Stadt Konstanz“

Ungewöhnliche Bilder, die nur auf den ersten Blick „normale“ Tierbilder sind. Schriftlich wird über die Ausstellung „Into the Woods“ verraten: „Simon Czaplas Malerei lotet Grenzen aus und stellt Fragen, ohne dabei den Zeigefinger zu erheben. In seinen altmeisterlich anmutenden Werken baut Czapla Räume, die neue Wirklichkeiten entstehen lassen. Menschen, aber vor allem Tierwesen sind die Protagonist*innen dieser Bildwelten. Seine Bilder stehen für die Suche nach Identität und sind dabei zeitgleich eine Liebeserklärung an die Welt, welche schon seit Langem keine simplen Antworten mehr offenbart.“

Die Ausstellung im Schloss Schramberg vom Podium Kunst e. V. in Schramberg zeigt vom 6. November an bis zum 8. Januar 2023 Bilder des (queeren) Malers aus den letzten fünf Jahren und auch aktuelle Werke. „Into the Woods“ entführt in eine scheinbar romantische Welt voller Brüche, die aber auch durchaus unterhält und nicht nur Tier- und Naturliebhaber für sich gewinnen will. Nur Tiere? Nein. Auch der Mensch kommt sinnlich inszeniert vor, etwa ein Freund des Bruders des Künstlers: „Das Bild hatte ich eigentlich in 2020 für eine Ausstellung in Worms gemalt und es ist nun Teil einer Sammlung in Wehr bei Basel. In der Ausstellung werde ich ihn aber nochmals zeigen. Er ist tatsächlich ziemlich tätowiert, – aber der Großteil der Tattoos wurde von mir addiert oder verändert.“

6.11.22 – 8.1.23, Simon Czapla: „Into the Woods“, Podium Kunst e. V., Bahnhofstraße 1, 78713 Schramberg, www.podiumkunst.com