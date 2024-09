Berlin Art Week & Extended Spaces – Resonant Bodies: Alvin Lucier

× Erweitern Foto: Michael Schroedter Alvin Lucier, Berlin 1999

Expand Foto: M. Rädel Die Berlin Art Week, eines der größten Festivals für zeitgenössische Kunst, findet vom 11. bis zum 15. September an den unterschiedlichsten Orten Berlins statt. Beteiligt sind Privatsammlungen, Museen, Projekträume, Galerien und natürlich all die Künstler*innen, die mit ihren Werken die Welt schöner machen – und auch Denkanstöße geben können.

Das Festival Extended Spaces begibt sich auf die Spuren des im Dezember 2021 verstorbenen amerikanischen Künstlers und Komponisten Alvin Lucier und findet im Rahmen der Berlin Art Week statt.

Diese erfreut 2024 vom 11. bis 22. September an sechs verschiedenen Orten in Berlin statt: in der Parochialkirche (Berlin-Mitte), im radialsystem (Berlin-Friedrichshain), im Kunstquartier Bethanien, in der Emmauskirche, in der Galerie CLB Berlin und in der daadgalerie (alle Berlin-Kreuzberg). Das Programm umfasst elf Konzerte und Performances, drei Ausstellungen mit Klanginstallationen sowie ein zweitägiges Symposium. Das Festival versteht sich als Würdigung Alvin Luciers und zugleich als explizit zeitgenössisches Projekt – eine Hommage an den bis ins hohe Alter künstlerisch aktiven und dabei stets neuen Kontexten aufgeschlossenen Künstler. Exemplarische Aufführungen von Werken Alvin Luciers werden stets mit aktuellen beauftragten Kompositionen, Klangperformances und Installationen kombiniert.

11. – 22.9., Extended Spaces – Resonant Bodies: Alvin Lucier, Parochialkirche, Kunstquartier Bethanien, Emmauskirche, radialsystem, daadgalerie, CLB Berlin, Berlin Art Week, www.singuhr.de/aktuell

× Erweitern Foto: M. Rädel Neue Nationalgalerie Berlin Ist auch bei der Berlin Art Week dabei: die neue Nationalgalerie am Potsdamer Platz

Wir sind auch auf Instagram: