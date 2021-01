100 % Handwerk und Kunst

Ungewöhnliche Mode für Menschen, die auf Street-Art, Tätowierungen und auch das Unangepasste stehen. So zumindest mein Eindruck.

Fürwahr sind die trendigen Teile von Designer Pablo Kalafaker nicht für Menschen, die lieber unauffällig durchs Leben schlendern. In den Entwürfen des 2011 in Argentinien an den Start gegangenen Modelabels steht man schon irgendwie im Mittelpunkt.