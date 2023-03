Ein gemütliches Teil

Foto: M. Rädel

Gerade im Frühling, wenn es mal kalt, mal warm ist, freut #mensch sich über Mode, die für beide Temperaturen geeignet ist.

Und dieser Hoodie namens „BLACK ROUYER SWEATSHIRT“ von KVRT STVFF aus Barcelona ist das ohne Zweifel.

Ein treuer und gemütlicher Begleiter an Tagen (und in Nächten!), wo das Wetter nicht so ganz weiß, was es will – oder #mensch einfach schnell richtig gekleidet sein will – entwickelt sei das bequeme Teil für alle, „die sich wohl in ihrer eigenen Haut fühlen“. www.kvrtstvff.com