Lederkerls aufgepasst!

Die aktuelle Mode des Fetisch-Leder-Labels FS MAN aus Kiew strotzt nur so vor Erotik – sicherlich für manche(n) die passende Mode für das nächste Folsom-Straßenfest oder gar den CSD.

Ganz egal, ob du auf Pup Play, Macho-Nächte oder Lederspaß stehst, die Mitarbeiter*innen von FS MAN haben sicherlich etwas im Angebot, das du besitzen willst, um dich zu präsentieren.

Wer hier einkauft, unterstützt Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine. #Mensch tut aber auch so etwas Gutes und pflegt das Handwerk: „Wir sind ein schwuler Familienbetrieb und produzieren in Handarbeit. Jeden Tag ändern wir etwas, wir tun unser Bestes, um die Qualität unserer Produkte noch weiter zu verbessern“, verrät das (auch) queere Team auf seiner Homepage www.fsman.net. Die Bilder kommen von www.instagram.com/_svphotographer.