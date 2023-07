Ein Hauch von #NICHTS

× Erweitern Foto: lu-bo.com „Alle unsere Produkte sind aus hochwertigen Stoffen für eine längere Lebensdauer hergestellt. Durch die Verlängerung der Lebensdauer der Textilien können die Umweltauswirkungen der Bekleidungsproduktion erheblich reduziert werden.“

Vorne bedeckt, hinten offen. Kaum ein Kleidungsstück gilt als sooo schwul wie der Jockstrap. Und die schwule Community liebt ihn! Wir haben hier einen modisch-erotischen Tipp für dich.

LUBO macht sexy Mode aus Deutschland, klassisch-dezent, sehr erotisch. Alles in Handarbeit in produziert, ohne Plastik und so nachhaltig wie nur möglich.

„Es gibt viele Hersteller von Jocks, besonders in Spanien etc., aber: Entweder sehen sie gut aus oder haben eine gute Qualität, doch bei uns muss beides stimmen, um unseren Kunden das beste Trageerlebnis zu bieten“, so das Team selbstbewusst. www.lu-bo.com

× Erweitern Foto: lu-bo.com Auf der Homepage wird verraten: „Unsere Materialien halten dich den ganzen Tag trocken. Dieser schnellere und effizientere Feuchtigkeitstransport sorgt für ein trockenes und angenehmes Tragegefühl“