Philip mag es klassisch

Foto: kust.com kust. Handgemachte und nachhaltig in Europa gefertigte Bekleidung aus Polen

Minimalistisch im Design, bequem für alle Körperformen und vor allem langlebig, das ist die Mode von kust. – auch für 2023 von sexy Sportlern, hier ist es Philip, präsentiert.

Die polnische, auf Retro-Ästhetik ausgerichtete Luxusunterwäsche von kust. konzentriert sich auf das quadratische Logo der Marke und einem charakteristischen weißen 55 mm breiten Bund. Das kommt an.

„Der kust. Slip 01 in Schwarz und Weiß ist das Bestseller-Modell, das bereits 2018 eingeführt wurde. Aus Bio-Baumwolle, mittelhohes Design mit vertikalem Hosenschlitz auf der linken Seite. Ein klassischer Slip der alten Schule, übersetzt in ein modernes, aber zeitloses Design. Maßgeschneidert, um als Kleidungsstück im Alltag, beim Sport und anderen intensiven Aktivitäten zu unterstützen“, so das Team der Marke via E-Mail an uns. Besonders ist auch die atmungsaktive Vorderseite mit vertikaler Naht für mehr Komfort. kust.com