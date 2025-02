Berlin Fashion Week: Das tragen die Männer im Herbst 2025!

× Erweitern Fotos: Michael Krawczyk Berlin Fashion Week

Marcel Ostertag und Danny Reinke haben mit ihrem Shows bei der Berlin Fashion Week gezeigt, wie sie den Mann im Herbst und Winter von 2025 einkleiden würden. Hier sind die Trends und Highlights der Saison:

Felle über Felle

Foto: Michael Krawczyk Aldin von GNTM 2024

Der Berliner Designer Marcel Ostertag setzt in seiner neuesten Herbst-Winter-Kollektion „Insomnia“ auf opulente Kunstfellmäntel im 80er-Jahre-Stil, oft in Kombination mit (Kunst-) Leder und einem klaren Bekenntnis zur Unisex-Ästhetik der Gegenwart – denn hier laufen auch die Männer in Heels und in voluminöse Felle gehüllt über den Runway. Die Looks versprühen Leichtigkeit mit einem Hauch von 70er-Jahre-Disco-Glam.

Karo feiert sein Comeback

Foto: Michael Krawczyk Danny Reinke AW25

Elegante Schnitte mit einem modernen Twist und Liebe für das Detail: Das zeigte Danny Reinke in seiner märchenhaften Kollektion „90 seconds to midnight“. In einem düsteren Setting mit mystischer Musik dominierte ein Muster in der Männermode: Karo. Von fein bis weit, in verschiedenen edlen Materialien wie Tweed und in dunklen Tönen taucht das Muster sowohl auf Mänteln als auch auf Hosen auf. Reinke zeigt Karo als Symbol für zeitlose Eleganz mit einem Hauch von britischem Chic, aber in einer modernen Variante für den Herbst und Winter 2025.

Nachhaltigkeit ist dabei für Reinke ein zentrales Anliegen. Er verzichtet konsequent auf Echtpelz und setzt auf transparente Lieferketten. Er hat insbesondere seine enge Verbindung zum Bärenwald Müritz bereits in früheren Projekten gezeigt – von einer bäreninspirierten Kollektion bis hin zu einer Charity-Brosche für den Tierschutz. Auch dieses Jahr zählt der Designer wieder auf die Zusammenarbeit mit dem Bärenwald.

Accesoires: Die Brille als Statement-Piece

Foto: Michael Krawczyk Armin Rasch von GNTM 2024

Das richtige Accessoire vervollständigt den Look: Gemeinsam mit dem Brillenhersteller Mister Spex hat Marcel Ostertag eine exklusive Kollektion von 20 Brillen entwickelt. Die Modelle der Männer zeichnen sich durch markante Designs mit klaren Formen und dunklen Rahmen aus. Ob als Sonnenbrille oder für den Alltag, die richtige Brille verleiht dem Look des Mannes Stil und Souveränität.