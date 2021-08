Berlin Fashion Week & Neo.Fashion.

× Erweitern Foto: @robertschlesinger/@gettyimages/@neofashion.de Fashion Week

Mercedes-Benz Fashion Week Die war auch schon dabei ...

Neuer Monat, neue Größe, neuer Input! Im September findet vom 6. bis 12. die Berlin Fashion Week statt. Im Rahmen dieser wunderbaren Kreativitätsoffensive internationaler Designer und Berliner Macher der Modewelt öffnet auch vom 6. bis 8. September die „Neo.Fashion.“ ihre Pforten.

In der legendären Alten Münze im wunderschönen Berlin-Mitte. „Mit einer Rekordbeteiligung von 12 Hochschulen aus ganz Deutschland werden die Kollektionen der besten Graduates präsentiert“, freut sich das queere Team auch schon ganz berechtigt. Highlights sind unter anderem die Verleihung des „Neo.Fashion. Award“ für die besten Kollektionen, die Schauen der „Mercedes-Benz Fashion Week“ und natürlich die „Neo.Fashion. Best Graduates’ Show“ selbst, die beweist, dass Berlin auf jeden Fall Modestadt ist und auch bleibt.

Ausgewählte Shows finden im Kraftwerk statt, etwa die von Kilian Kerner

„Berlin ist ein relevanter Schauplatz von Mode, Musik, Film und Kunst – und wir wollen ihn weiterhin auch in der internationalen Wahrnehmung stärken. Wir fördern wie kein anderes Bundesland Mode seit über zehn Jahren mit umfassenden Maßnahmen. Abgesehen von unserem langfristigen Engagement ist unser aktuelles Ziel, möglichst vielen Unternehmen und Kreativschaffenden durch die Pandemie zu helfen. Gefördert werden unter anderem Präsentationsmöglichkeiten ausgewählter Modelabels auf den Fashion Weeks in Berlin und Paris sowie Workshops und Coachingleistungen zu digitaler Transformation und nachhaltigem Wirtschaften“, so etwa Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin. Wir sind für euch am Start und werden berichten!

