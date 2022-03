Rote Locken, Mode und Body Positivity!

× Erweitern Fotos: @Feeyzus Red Hot „Red Hot feiert die Einzigartigkeit ungebräunter und heller Haut, die Schönheit von Sommersprossen und von roten Haaren. Und das übrigens auch bei Farbigen! Für uns ist das ein weiterer Schritt gegen gesellschaftliche Normen anzugehen. Sei stolz darauf, dass du so bist, wie du bist. Man muss sich für nichts schämen.“

Los ging alles 2013, als Fotograf Thomas Knights seine selbst erfahrenen Diskriminierungen als Rothaariger zu etwas Positivem verändern wollte. Diversity als Bereicherung!

Mode, Kalender, Kunst, Red Hot ist vieles und dieses queere – durchaus auch mal erotische – Projekt will Mut machen und für Body Positivity statt Bodyshaming sorgen. „Bei Red Hot feiern wir stolz Unterschiede. Im Kern geht es uns nicht nur um Ginger Empowerment, sondern darum, dich so und anzunehmen, wie und wer du bist. Unabhängig von deiner Identität, wie du aussiehst oder wo du herkommst“, so die Macher dazu schriftlich.„Da ist etwas an dir, das dich einzigartig macht – etwas, mit dem du dich glühend heiß fühlen kannst. Und wenn du dich heißt fühlst, siehst du heiß aus. Du hast das Recht dazu! www.redhot100.com